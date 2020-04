Luis Guadalupe sobre Jefferson Farfán: "No me va a callar con cartas o comunicados"

Fiel a su estilo, Luis Guadalupe reconoció que tiene diferencias con Jefferson Farfán porque en algún momento salió a defenderlo públicamente ante las críticas que sufría su sobrino por la presunta infidelidad de Yahaira Plasencia. El “Cuto” señaló que a pesar del cariño que siente por la “Foquita”, no podrá callarlo porque es un tipo frontal que dice las cosas como son.

"Mandó un comunicado para dejarme mal parado"

¿Ya hiciste las paces con tu sobrino Jefferson Farfán?

“No. Yo soy una persona frontal y no me gusta dejar los temas a medias, pero en la otra parte no encuentro respuesta, no hay iniciativa. Bueno, él es feliz viviendo la vida que está viviendo con la persona que comparte. Él es mi sangre y siempre voy a sentir cariño por su persona, pero en la vida hay temas que no se pueden dejar pasar por alto como el respeto y la gratitud. De mi parte, la puerta siempre va a estar abierta”.

¿Te equivocaste al opinar de la vida privada de Jefferson?

“Puede ser. Ya van a cumplirse cinco años que no hablo con mi sobrino, en todo este tiempo pasaron muchas cosas que todos conocen. Nadie me va a callar, ni él mandándome cartas o comunicados para dejarme mal parado. Yo tengo un teléfono, hubiera preferido que me llame para hablar directamente”.

¿Te dolió no salir en su película?

“Eso se respeta, pero lo que yo no comparto y siempre lo digo es que la historia hay que contarla como es, pero hay gente que le gusta la ficción, allá ellos, solo la familia sabe cuál es la verdadera historia”.

El Tik Tok de Advíncula y la jugada de Ronaldinho

¿Qué te pareció el Tik Tok de Luis Advíncula recordando tu famosa frase de la fe?

“Salió muy bonito. Recibí la llamada de Luis, me pidió permiso para hacer un Tik Tok con esa frase y le dije que sí, que no había ningún problema si todo era en buena onda. Me siento contento porque fueron palabras que las dije en un momento de alegría y ahora sirven para alegrar a las familias en sus hogares”.

¿Sigues haciendo la de Ronaldinho?

“Los chicos que no me han visto jugar me bromean con esa jugada, a cualquier parte que voy me dicen has la de Ronaldinho. Yo siempre he sentido admiración por Ronaldinho, Ronaldo, Roberto Carlos, Maldini me gustaba mucho. Me encantaba ver fútbol europeo y de paso me servía de inspiración”.