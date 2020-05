‘Perico’ León dio negativo en prueba molecular de COVID-19

En los últimos días se informó que la salud del exjugador de la Selección Peruana, ‘Perico’ León, no era de las mejores por lo que rápidamente diversas personalidades del fútbol local no tardaron en mandarle fuerzas y aliento al ex Alianza Lima.

Resulta que León tuvo que ser internado de urgencia en una conocida clínica de la ciudad para que sea observado de cerca. Incluso, el mismo equipo de Alianza Lima confirmó la noticia mediante sus redes sociales.

Ante este panorama, a ‘Perico’ León se le practicaron exámenes de COVID-19 para descarta si se había contagiado o no de la pandemia que viene cobrando la vida de miles alrededor del mundo.

Ahora último, el medio Ovación confirmó que el mundialista en México ’70 dio negativo al examen molecular por COVID-19, pero que igual seguirá internado ya que su estado de salud amerita a que esté en observación.

Como informó el club Alianza Lima, el exfutbolista regresó al país en el mes de febrero procedente de Estados Unidos para estar cerca de los suyos. Cabe agregar que lo que complicó su salud fue una insuficiencia renal y neumonía.

El cuadro blanquiazul mencionó que sigue de cerca lo que suceda con ‘Perico’ León y que está en constante comunicación con sus familiares para ayudar a quien es considerado uno de sus máximos ídolos históricos.