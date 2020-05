Gustavo Roverano: "Hay que saber escoger a los futbolistas para formar un plantel" | ENTREVISTA

Escribe Diego Sotomayor Soto

Situado en nuestro país cumpliendo la cuarentena por el COVID-19 junto a su familia, Gustavo Roverano charló con LÍBERO de algunos temas de actualidad. El ex portero de Alianza Lima y Sporting Cristal asegura que en Uruguay solo se recomendó permanecer encerrado en casa por la pandemia. "El Gobierno nunca nos obligó, solo hizo una recomendación y la población se cuidó", señala actual asistente técnico en Montevideo Wanderers.

Gustavo Roverano también tocó los temas de indisciplina en el fútbol peruano, así como el reinicio de la Liga 1 2020 y las últimas declaraciones del técnico Ricardo Gareca.

Usted estuvo hace poco en Uruguay cumpliendo la cuarentena. ¿Qué diferencias le ve con el Perú?

En Uruguay nunca hubo una cuarentena rígida. Fue opcional, una recomendación de que no salieras de la casa y la diferencia es esa. Más allá de la cantidad de habitantes, en Uruguay se hacen caso a las recomendaciones. El uruguayo se cuida y está todo más ordenado. En ningún momento se sintió la pandemia como acá en Perú. Allá salía a comprar, correr, entrenar, pero cuando vine acá parecía que había pasado un túnel del tiempo y entrado a otro planeta donde la cuarentena era rígida, la policía en las calles, no había gente.

¿La vuelta del fútbol para agosto en nuestro país es una medida apresurada teniendo en cuenta que la cifra de infectados sigue aumentando?

Hay que tener en cuenta el tema de los contagios, pero también el de los ciudadanos, de cada individuo. Estar sin trabajo y muriéndote de hambre en tu casa, si yo estuviera en esa situación me arriesgaría a contagiarme. Hay que tener un balance en eso, pensar en el contagio y también en reactivar el país. Tenemos que aprender a convivir con este virus y soy de los creen que la manera correcta no es quedarse en casa. En una primera instancia estuvo bien estar encerrado, pero después hay que ir viendo como reactivarse en los trabajos con las medidas necesarias. En el fútbol hay que ir cumpliendo con los protocolos y sí, es necesario que vuelva el fútbol.

¿Qué sede sería lo ideal, Lima o provincia?

Lo de Lima es lo mejor. Hay más campos de entrenamientos, más campos para jugar, la mayoría de los jugadores peruanos son de Lima, y hay más centros asistenciales que en provincia. Mas allá que los equipos de provincia quieren jugar en su, sus zonas, soy honesto y sincero y entiendo que Lima da más garantías pese a que en provincia hay menos contagiados. Eso no es un motivo para jugar fuera de Lima.

¿Cómo se maneja el tema de indisciplina en Montevideo Wanderes?

En Uruguay es otra idiosincrasia, no es un tema solo de fútbol. Allá no hay un programa que se preocupe por la vida privada de cada jugador. No existe. Primero eso. Indisciplina puede haber en todos los equipos. En Uruguay hay un reglamento interno que se tiene que cumplir. Después en la vida privada el jugador puede hacer lo que realmente quiera siempre y cuando no repercuta en su tema laboral. Que quede claro. Hay un régimen de multas que tienen los jugadores, un reglamento interno que tienen los clubes y hay un estatuto del jugador de la Agremiación de Futbolistas que se saben los derechos y las obligaciones de cada jugador. En temas de indisciplinas no hay mayores problemas en Uruguay.

¿En Alianza hace falta mano dura para controlar a los futbolistas?

Yo creo que no se necesita mano dura. Lo que se necesita es saber escoger a jugadores, tener una información previa de como son personal y profesionalmente, y después dejar las cosas claras, las reglas, las normas de convivencia. Y cada vez que no se cumplen estas normas hay una consecuencia, generalmente pasa eso. No pasa por ser rígido o mano dura.

¿Se equivocaron con Jean Deza, Carlos Ascues y Alexi Gómez?

Yo dejo las cosas claras. Hay que saber escoger a los futbolistas. Si escoges a un albañil te hará buenas casas, si escoges a un granjero te va a trabajar bien la tierra, pero no puedes escoger un granjero para que te haga una buena casa. Cada jugador te va a dar lo que sabe y en el correr de su vida. Si escoges a uno que no es profesional te va a pagar con situaciones que precisamente no profesionales.

Ricardo Gareca hace poco dijo que podía afrontar las eliminatorias con futbolistas del torneo local ante una eventualidad que del extranjero no puedan venir a Sudamérica. ¿Alcanzaría?

No lo sabemos. En la selección peruana no abundan jugadores que estén en el primer nivel del extranjero. Hay muchos que están afuera pero no juegan por distintas razones y así todo le cuesta a Perú mantener el nivel. Evidentemente será más difícil con los del medio local. Si vemos el lado positivo es que se le va a dar más atención a los jugadores de aquí y ya está en ellos en poder aprovecharla las oportunidades. Eso sí, será difícil porque el nivel del fútbol peruano internamente con otro país hay una diferencia muy grande