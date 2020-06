Jack Durán explicó su accidentada salida de Binacional

Binacional se privó de tener una delantera de lujo en Primera División por culpa de un doctor. O, al menos, así asegura Jack Durán, la gran figura en el ascenso del club de Desaguadero, pero que increíblemente fue dejado de lado para la siguiente temporada.

Y es que más allá del buen nivel de Andy Polar en la Copa Perú, la gran figura en Binacional era Jack Durán que hizo posible el ascenso del equipo celeste con actuaciones descollantes en la Finalísima y 9 anotaciones desde la Etapa Nacional.

Ahora bien, en una entrevista con 'El Comercio', el volante de 28 años cómo sucedió su salida de Binacional. "Fui a un doctor, me saqué una prueba y me dijo que no podía jugar al fútbol nunca más. Es más, me dijo que no podía ni correr en mi casa un metro porque me moría", explicó.

"Ese doctor me dijo que, supuestamente, estaba mal del corazón, pero a mí no me interesaba lo que me decían. Binacional decidió no contratarme, porque confió más en ese doctor que en mi palabra", apuntó.

En ese sentido, Jack Durán intentó dar una explicación al diagnóstico que dio el doctor a Binacional. "Lo que pasa es que el doctor me puso unas máquinas para que vea el corazón y yo le pregunté si podía hacer mi vida normal con eso. Y el doctor me dijo que sí, que podía subir cerros y normal. Como yo tengo un grupo de amigos con el que hacemos navidades para niños, nos vamos a subir cerros y tú sabes que en el cerro tu corazón se agita por la altura que vas a subir. Y bueno, yo creo que eso ha hecho que el corazón esté mal o se acelere. Prácticamente, me quisieron fregar mi carrera de nuevo", indicó.

El "10" de Alianza Universidad remarcó que sí quiso jugar con Binacional en la Primera División. "Sí, yo sí quise jugar. Pero como creyeron más en el doctor, tomé la decisión de volver a jugar en la Copa Perú", sentenció.

Sin espacio en Binacional, Jack Durán fichó por Alfonso Ugarte a inicios de 2018 y posteriormente fichó por Alianza Universidad, club con el que logró el ascenso a Primera y en el que hoy sigue siendo figura y tentando una convocatoria a la Selección Peruana.

La palabra de Binacional

En declaraciones a Radio Ovación en enero de 2018, Richard Muñoz -por entonces gerente de Binacional- aseguró que Jack Durán les había prometido renovar su contrato. "Tenemos un tema pendiente con él hasta el lunes, pues todavía no hemos llegado a un acuerdo económico", aseguró. Finalmente el tema no trascendió más y el volante no siguió en el club de Desaguadero.