Dr. Gotuzzo: "Concentración rígida no funcionó ni con la selección peruana"

“Los 20 médicos de los clubes de la Liga 1 2020 proponen la concentración rígida durante dos meses de todos los equipos", comentó hace unos días Richard Acuña en 'Exitosa Deportes'.

El anuncio del presidente de la Universidad César Vallejo de Trujillo encontró una respuesta en el doctor Eduardo Gotuzzo Herencia, especialista en infectología que participó en la elaboración del protocolo de salud de la FPF.

"Una concentración rígida no va a caminar. Cuando yo era chico, Valeriano López con Barbadillo se escapaban el viernes y jugaban el domingo, eso lo hizo Ronaldinho, Ronaldo y lo hace todo el mundo. Los jugadores tienen que estar hospedados en Lima, eso es otra cosa, pero una concentración rígida, ni los militares. No estoy de acuerdo, me parece que no es la mejor medida", señaló a LÍBERO.

Gotuzzo afirmó que si el Gobierno del presidente Martín Vizcarra levanta la cuarentena el próximo 30 de junio, los futbolistas profesionales tendrán que seguir acatando las normas sanitarias para evitar contagios de COVID-19.

"Los jugadores podrían estar en un hotel de manera permanente, pero tú sabes que la concentración rígida no ha funcionado ni con la selección peruana. Los futbolistas son profesionales, son gente responsable que sabe acatar las medidas de salubridad. Si se acaba la cuarentena, ellos deben seguir con los protocolos.

Los jugadores deben ser responsables cuando vengan a Lima, deben procurar no contaminarse usando las medidas de protección. Pueden regresar a su vida normal, pero hay que recordarles que son profesionales", agregó.

Finalmente, el médico especialista en infectología precisó que si un jugador o participante de la Liga 1 Movistar es positivo por Coronavirus en pleno campeonato, deberá salir de competencia durante dos semanas.

"Si un jugador da positivo sale del campeonato dos semanas. El que no hace signos clínicos o es asintomático, se puede reincorporar en diez días. Los deportistas que superaron el Coronavirus pueden seguir jugando porque ya no son contagiantes. En un club puede haber un contagiado, máximo dos, pero si hay más es porque han bajado la guardia", manifestó.