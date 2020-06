Kattia Bohórquez: "Alianza Lima no aceptará apoyo económico de ADFP"

Alianza Lima siempre es noticia, en lo deportivo y fuera de las canchas también. Kattia Bohórquez, administradora del club victoriano, señaló que no cobrarán el subsidio económico de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional que asciende a aproximadamente 79 mil soles, a repartir en dos armadas.

Pero, ¿a qué se debe esta decisión en medio de crisis? Recordemos que hace unos días, Bohórquez había anunciado que no pagarán las cuotas concursales en lo que resta del año por falta de liquidez.

Una ayuda financiera, por más simbólica que sea, siempre cae bien. Sin embargo, para Kattia Bohórquez hay razones más profundas para desistir del Fondo de Solidaridad de la ADFP.

"Directiva de ADPF no está inscrita en Registros Públicos"

Óscar Romero, presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, había revelado que Alianza Lima todavía no paga ni refinancia una deuda del 2019 equivalente a S/. 366.057.13 soles por conceptos de Fondo de Transporte y 2% de Taquillas. La respuesta de Bohórquez fue contundente.

"Según la Comisión de Licencias, la deuda es menor. La ADFP no participa en la programación del campeonato desde el 2019, pero continuamos aportando. Al ser Alianza Lima un club concursado y al no estar inscrita en Registros Públicos la directiva anterior y la actual de la Asociación, decidimos no pagar los últimos meses.

Necesitamos saber primero qué harán con los fondos que existen en las cuentas de la Asociación. La ADFP repartirá un millón y medio de soles a los clubes y estoy de acuerdo, pero no cobraremos ese importe, lo utilizaremos para amortizar la deuda. Luego entregarán otro importe y Alianza volverá a no cobrar para amortizar el saldo, la deuda es menor", declaró la administradora de Alianza Lima a LÍBERO.

"Quieren desprestrigiar a Alianza Lima"

Kattia Bohórquez considera que hay intereses detrás de las afirmaciones del presidente de la Asociación y remarcó que Alianza Lima es uno de los clubes que más está aportado al desarrollo del fútbol peruano.

"Me queda la impresión que el único objetivo es que Alianza Lima sea noticia por algo que ellos consideran negativo. Siendo Alianza Lima uno de los que más ha contribuido. Hay clubes que no han aportado ni un sol y van a recibir dinero de la ADFP.

Por una cuestión de solidaridad, estoy de acuerdo con eso, sin embargo, la ADFP insiste con querer desprestigiar al club y no menciona que Alianza Lima votó a favor de que los clubes que nunca han aportado reciban apoyo económico", manifestó.