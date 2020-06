Sebastián Penco reveló que Sporting Cristal lo quiso fichar en el 2013

Ofertas nunca le faltaron a Sebastián Penco. Y menos del fútbol peruano. El goleador de Sport Boys reveló que pudo llegar antes a la Liga 1, pero que priorizó antes otros retos deportivos antes de desembarcar finalmente en el 2019.

En una entrevista con ESPN Perú, el delantero argentino sorprendió al afirmar que pudo llegar a Sporting Cristal a mediados de 2013, pero que finalmente apostó por la oferta de un club grande de su país.

“Antes de ir a Independiente, estaba la posibilidad de Sporting Cristal, pero decidí ir a Independiente”, explicó un Penco que, por entonces, era el goleador del San Martín de San Juan.

Cabe precisar que la no llegada de Sebastián Penco devino en el fichaje de Leandro Leguizamón, un delantero argentino que le había anotado a Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2013 con Tigre, pero que se quedó sin jugar aquel año por unos problemas de documentación tardía.

Para colmo, cuando Leguizamón quedó habilitado para jugar con Sporting Cristal, no dio la talla: no anotó ningún gol en 15 partidos y acabó rescindiendo contrato.

Ahora bien, ¿y quién es el otro club peruano que quiso a Penco? La respuesta es Sport Huancayo. “Son posibilidades que se manejan en ese momento y uno toma otros caminos”, señaló el argentino para explicar su rechazo a la oferta huancaína antes de partir al Ascenso MX en el 2017.

Dos años después, Sebastián Penco ya no puso peros al fútbol peruano. “Con Sport Boys me gustó el desafío, sabía que estábamos complicados con el descenso pero eso no fue impedimento. Me la jugué y creo que valió la pena ese esfuerzo”, puntualizó.

Sebastián Penco en Sport Boys

Aunque le costó al comienzo, el delantero argentino supo aportar su cuota de goles para la salvación del Sport Boys en el 2019. En 15 juegos, anotó 6 goles mientras en la presente temporada lleva 4 gritos en igual cantidad de partidos.