'Checho' Ibarra: "Para mí, Paolo Guerrero es más jugador que Claudio Pizarro"

Sergio 'Checho' Ibarra empezó hablando de Claudio Pizarro y terminó elogiando a Paolo Guerrero. El máximo goleador histórico del fútbol peruano valoró la carrera de la leyenda de la Bundesliga y consideró que está entre los más grandes jugadores que han surgido del Perú.

"Nombrar uno, el mejor de la historia del fútbol peruano es difícil. Ha habido varios, pero para mí Claudio está dentro de los 10 jugadores de la historia del futbol peruano por lo que ha ganado", sostuvo Ibarra en una entrevista con Radio Capital.

A propósito de sus detractores, el exgoleador de Cienciano expuso que los hinchas deben valorar las otras funciones que cumplió Claudio Pizarro para que Paolo Guerrero destaque más en la Selección Peruana.

"Claudio está entre los cincos máximos goleadores de la Selección. Si bien es cierto la gente quiere que haya hecho los goles que hizo en el Bayern o Bremen en un proceso eliminatorio, al final lo hizo Paolo (Guerrero) porque juega más metido en el área", señaló.

En ese sentido, el 'Checho' Ibarra puso a Paolo Guerrero por encima de Claudio Pizarro en razón de sus preferencias personales y por los logros que le terminó dando a la Selección Peruana.

"Yo me quedo con Paolo Guerrero. Es un ‘9’ formidable, tiene mucha técnica, un tipo que te achica, te aguanta. Tiene una almohada en el pecho para parar la pelota, sabe definir. Yo me quedo con Paolo porque lo que lo vi jugar, lo vi hacer goles. Me gusta más esa clase de jugador, más metido en el área. Paolo, me parece para mí es más jugador que Claudio Pizarro", sentenció.

Sergio Ibarra

El 'Checho' tiene el honor de ser el máximo goleador histórico del fútbol peruano gracias a sus más de dos décadas jugando en nuestro país. El ídolo de Cienciano registra 274 anotaciones en la Primera División de Perú. Aunque nunca pudo alzar un título nacional, sí tuvo el lujo de ser campeón de la Recopa Sudamericana con la camiseta del 'Papá'.