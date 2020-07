Diego Guastavino sobre la posibilidad de volver a Universitario: "Lo veo difícil"

Con la camiseta de Universitario, Diego Guastavino vivió uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. En la temporada 2013, el volante uruguayo llegó al cuadro estudiantil y logró ganar el título nacional. Por diversas razones no pudo continuar en el club y su ansiado regreso llegó en el 2016. Fueron dos temporadas donde fortaleció su lazo con el equipo y se ganó el cariño de los hinchas.

Su presente es Carlos A. Mannucci pero es imposible que no piense en la 'U'. 'Guasta' no puede ocultar su emoción de regresar al cuadro estudiantil, pero entiende que es difícil. Por el proyecto que viene desarrollando Universitario y los problemas administrativos que viene atravesando son uno de los factores que impiden su posible vuelta.

"Me encantaría volver al equipo, pero lo veo muy difícil. Primero, por edad, y después por todos estos cambios que hay en las administraciones. Es difícil de volver. Me gustaría, no sé si retirarme, pero sí volver", indicó el jugador a Líbero.

Ante los problemas que viene atravesando la 'U', 'Guasta' indicó que es lamentable y un equipo grande no puede pasar por eso. El volante uruguayo también se refirió sobre la salida de Don Gregorio Pérez y la llegada de Ángel Comizzo.

"Más de lo mismo que viene arrastrando el club hace años. Pude vivir el proceso de cambio de administración y uno queda en el medio. Eso genera confusión y malestar. Lo que pasó con Gregorio (Gregorio) fue lamentable. No quiero decir que esté contra (Ángel) Comizzo, pero esos cambios de entrenador constante genera inestabilidad y eso se ve reflejado", finalizó.