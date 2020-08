Patricio Rubio y Beto Da Silva, el ataque letal que alista Mario Salas ante Sporting Cristal

Motivados por la gran posibilidad de ganar en mesa los tres puntos sobre Binacional, en Alianza Lima continúan preparándose para enfrentar a su próximo rival, hablamos de Sporting Cristal, y esta vez Mario Salas espera contar en el ataque con Patricio Rubio y Beto Da Silva.

Recordemos que en el inicio de semana el Patricio Rubio recibió el visto bueno del preparador físico Osvaldo Alegría para saltar a la cancha cuando el ‘Comandante’ Salas lo crea conveniente.

Asimismo, Beto Da Silva lleva algunos días de entrenamientos al mismo ritmo del plantel, lo que hace suponer que conformarán la nueva dupla arriba durante el reinicio de la Liga 1

¿Salas apostará por doble punta? Por lo visto en las últimas prácticas el sistema que utilizará es el 4-3-3 y por las últimas declaraciones de Da Silva dejó saber que el técnico chileno le pidió que se acomodara por la banda izquierda, así Rubio puede jugar tranquilamente de ‘9’. Esta mañana, Mario Salas definirá su equipo titular.

El sistema del 'Comandante' Salas

En tanto, Mario Salas continuará utilizando el 4-4-3 durante el reinicio de la Liga 1. Ante Sporting Cristal, Leao Butrón podría ingresar en lugar de ítalo Espinoza, mientras que Alexi Gómez seguiría siendo lateral izquierdo.

De otro lado, Gonzalo Sánchez aseguró que ya no se trata de un '9' definido. "Me siento cómodo, entro más al juego, sé que no solo voy a estar esperando una pelota aérea. Ahora estoy más pendiente de los movimientos y eso ayuda al equipo", señaló el joven atacante de Alianza Lima.