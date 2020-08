¿Recuperado? Alberto Rodríguez y su actualidad tras superar molestias en el músculo posterior

Además de Patricio Rubio y Beto Da Silva, otro de los futbolistas de Alianza Lima que viene trabajando esta semana con total normalidad es Alberto Rodríguez. Como se recuerda el 'Mudo' no iba a jugar ante Binacional por molestias en el músculo posterior.

Sin embargo el último lunes Alberto Rodríguez fue sometido a algunas evaluaciones y luego de los resultados positivos el doctor de Alianza Lima, Hugo Blácido, le dio el visto bueno para que se sume a los entrenamientos de cara al próximo duelo de la Liga 1 2020.

El sistema del 'Comandante' Salas

En tanto, Mario Salas continuará utilizando el 4-4-3 durante el reinicio de la Liga 1. Ante Sporting Cristal, Leao Butrón podría ingresar en lugar de ítalo Espinoza, mientras que Alexi Gómez seguiría siendo lateral izquierdo.

De otro lado, Gonzalo Sánchez aseguró que ya no se trata de un '9' definido. "Me siento cómodo, entro más al juego, sé que no solo voy a estar esperando una pelota aérea. Ahora estoy más pendiente de los movimientos y eso ayuda al equipo", señaló el joven atacante de Alianza Lima.

Pruebas moleculares

Además de las pruebas rápidas pagadas por la FPF, Alianza Lima viene realizando pruebas moleculares cada semana a todos sus trabajadores para evitar el contagio del Covid-19.