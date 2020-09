Beltrán sobre la derrota de Alianza Lima: "No se nos da pero tenemos que levantar" [VIDEO]

Alianza Lima perdió 2-0 con UTC por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1. A pesar del esfuerzo que realizaron los blanquiazules, las ideas no estuvieron claras y no generaron peligro en el ataque. Carlos Beltrán habló sobre la derrota ante los cajamarquinos.

El defensor indicó que realizan su mejor esfuerzo, pero no pueden encontrar el ritmo de juego que pide Mario Salas, estratega de Alianza Lima. Beltrán señaló que deben dar la vuelta a la página y reconcentrarse con su mejor rendimiento.

"No podemos agarrar el ritmo. Hacemos partidos interesantes pero no podemos terminar las jugadas, no ocasionamos muchas jugadas de gol. No se nos da pero tenemos que levantar. Estamos en una institución grande y se nos está haciendo difícil", indicó Beltrán a Gol Perú.

Los blanquiazules deben enfrentar a Estudiantes de Mérida por el reinicio de la Copa Libertadores. Beltrán reconoció que no llegan en su mejor momento a este duelo, pero trabajarán para conseguir una victoria.

"Llegamos un poco mal, pero todos los partidos son diferentes. Vamos a ir a tratar de sacar los tres puntos que nos hacen falta. Hay que meternos un poco más en la cabeza que somos un gran plantel y creo que las cosas van a empezar a salir", expresó.