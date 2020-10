Daniel Ahmed sobre Beto Da Silva: "Es un tema que le está afectando mucho como persona" - VIDEO

Daniel Ahmed, jefe de planeación y desarrollo deportivo de Alianza Lima, se refirió al tema de Beto Da Silva, futbolista íntimo que no ha podido tener regularidad en el cuadro de Mario Salas.

El ex jefe de la Unidad técnica de menores de la FPF, manifestó que "Beto Da Silva se un jugador que se puede analizar como un jugador emergente, es un chico categoría 96, de 24 años, en este caso tiene una adversidad tremenda con sus lesiones, es un tema a resolver de forma inmediata, porque el cuerpo es la máquina del jugador y si no funciona no hay futbolista que pueda rendir", indicó Ahmed.

Luego agregó que las lesiones de Beto Da Silva "Son temas analizar, él está en las filas de Alianza y hay que llevarlo a su mejor rendimiento, primero a su mejor estado físico, de salud para que pueda rendir", indicó.

Finalmente, Ahmed conto que "Es un tema que le está afectando mucho como persona, esta muy dolido, los problemas necesitan soluciones y hay que buscar desde el plano, primero médico la solución lo más pronto posible, desde ya el Beto arrastra un tema

de lesiones que hay que encontrarle de donde viene para poder solucionarlo".