Alianza Lima jugará en Segunda: Licencias no revertirá descenso íntimo

A pesar de los reclamos y la insistencia de Alianza Lima, Lambayeque seguirá gozando del fútbol profesional en el año del Bicentenario. Carlos Stein jugará la Liga 1 Movistar 2021 luego de ganar su derecho en un campo de fútbol.

Vamos a explicarlo por partes: La queja blanquiazul se ampara en la reiteración de faltas porque Carlos Stein ya había sido sancionado en los meses de enero, febrero y agosto por incumplimiento de sus obligaciones salariales, así como AFP, ONP y cuota sindical a la Agremiación. Cabe señalar que la Comisión de Licencias restó un punto a Carlos Stein en la tabla acumulada.

En el mes de septiembre, el club también cometió falta, sin embargo la Comisión de Licencias solo aplicó una multa a pesar que el reglamento dice claramente que por reincidencia los clubes podrían sufrir sanciones más drásticas.

Aquí viene el detalle clave que salva a Carlos Stein. El reglamento también sostiene que la Comisión de Licencias, a efectos de la determinación del incremento de las sanciones, tomará en cuenta el impacto económico negativo provocado por la crisis sanitaria mundial (COVID-19). Es decir, hay flexibilización en la norma para todos los clubes profesionales sin excepción.

¿Qué sanciones puede recibir Carlos Stein?

Los clubes que incurran en el incumplimiento parcial o total, directo o indirecto, de las obligaciones contenidas en el Reglamento podrán ser sancionados con las siguientes medidas, sin que tales sanciones apliquen necesariamente el orden detallado a continuación.

Es decir, si la Comisión de Licencias decide castigar nuevamente a Carlos Stein en base al reclamo de Alianza Lima, puede aplicar cualquiera de estas sanciones y no estrictamente la resta de puntos como solicita el club blanquiazul.

1- Reprensión o amonestación

2- Imposición de una multa no menor del 5% de una UIT ni mayor a 50 UITS

3- Deducción de puntos en el campeonato

4- Obligación a jugar un partido a puerta cerrada

5- Cierre temporal o definitivo del estadio

6- Prohibición para efectuar transferencias por uno hasta tres periodos de inscripción

7- La suspensión de la Licencia

8- La revocación de la Licencia

9- Denegatoria en la renovación u obtención de la Licencia

10- Las establecidas en los artículos 11° y 13° del Reglamento único de Justicia de la FPF

LÍBERO pudo conocer de buena fuente que la Comisión de Licencias no emitirá pronunciamiento alguno sobre el particular y tampoco revertirá el descenso de Alianza Lima. Además, los lambayecanos argumentan que no cometieron infracciones administrativas en los meses de octubre y noviembre. Los testimonios de los propios jugadores norteños así lo confirmarían.

"Doy fe de que he cobrado todo, en tiempo y en forma. A mí me daría vergüenza salvar la categoría así", declaró el delantero argentino Facundo Parra a Direc TV. "Nosotros estamos al día, no nos dejaron de pagar. Ya nos pagaron noviembre al día. Se demoraban dos o cuatro días, pero pagaron todo. No tuvimos ningún problema", aclaró, por su parte, el arquero Ronald Ruiz en RPP.

Las resoluciones sobre Carlos Stein y castigos serían irreversibles. Inclusive, esto ya habría sido comunicado a los administradores aliancistas, quienes ya están preparando la apelación en segunda instancia y en caso vuelvan a recibir respuesta negativa, acudirán al TAS para luchar su permanencia.