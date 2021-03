Lokomotiv de Moscú olvida a Jefferson Farfán y arrasa en la Premier de Rusia

Por Lorenzo de Chosica, desde Moscú

La selección peruana viene trabajando en la VIDENA con Jefferson Farfán como principal figura y en la capital de Rusia cada vez se diluye más la imagen de quien fuera uno de los pilares del poderoso Lokomotiv de Moscú.

La presente temporada de la Premier Liga Rusa (PLR) tuvo una pausa invernal desde el 18 de diciembre de 2020, cuando se jugaron los últimos encuentros de la jornada 19 de los 30 a disputar. Entonces, el Zenit San Petersburgo -actual campeón- era el líder absoluto con 37 puntos, aventajando al TSEESKA -su más cercano perseguidor por 4 puntos.

El 27 de febrero se reanudó el campeonato y se han jugado a la fecha tres intensas jornadas, cuyos resultados han cambiado sustancialmente la configuración de la tabla de posiciones. Entre los equipos que se han convertido en los animadores de la Premier liga rusa de la presente temporada, están el Lokomotiv de Moscú, donde jugó Jefferson Farfán, actual subcampeón y el Khimki FC, uno de sus nuevos inquilinos.

Como bien lo recordamos los peruanos, en el Mundial de Rusia 2018, donde la selección peruana hizo su histórico regreso mundialista después de 36 años de ausencia, fueron las instalaciones del –‘Arena Khimki’ las que la albergaron para pasar su proceso de entrenamientos. Si bien es cierto un estadio pequeño, pero fiel al dicho popular peruano ‘mi casa es pequeña, pero mi corazón es grande’, las atenciones y comodidades brindadas a los dirigidos por el profesor Ricardo Gareca fueron a alto nivel y no solamente a ellos, sino también al selecto grupo de periodistas de LÍBERO, que gozaron de la hospitalidad y amable trato de los funcionarios del cuadro, en particular en las personas de Daniyl Útkin y Zhanna Kuptsova.

Y, ¡cómo no recordar el día del entrenamiento a puertas abiertas de Perú, con las graderías del estadio de los ‘rojinegros’, como es llamado popularmente el equipo de las cercanías de Moscú, colmadas de bote a bote por hinchas peruanos y simpatizantes de diferentes nacionalidades. Bien lo reza la sabiduría popular: ‘Recordar, ¡es volver a vivir!’.

Volviendo al sorpresivo levante del Khimki FC, es destacable que, de los 9 puntos disputados en las últimas tres fechas, los dirigidos por Ígor Cherévchenko han conseguido 7, con un empate a 0 con el Rotor FC y dos victorias, ante el Ufá FC por 2 a 1 y la victoria más significativa, sobre el fuerte equipo Rostov, por 1 a 0. Ahora Khimki FC ha salido del sótano y ocupando el décimo lugar, con 32 puntos, a tan solo 5 puntos de los equipos que ocupan el quinto lugar: Rubín FC, Sochi FC y Lokomotiv Moscú.

El Lokomotiv Moscú, único equipo ruso que campeonó contando en sus filas con un jugador peruano de categoría mundial, como es el talentoso y aguerrido Jefferson Farfán, experimentaba después de su partida flaqueza en sus filas de ataque. Si bien es cierto que en el grupo de la muerte de la liga de campeones ‘Loko’ -como popularmente lo llaman sus fanáticos rusos dio una sorprendente performance frente a los poderosos Bayern Munich y Atlético de Madrid, consiguiendo ante ambos históricos empates en Moscú y en Madrid, en el campeonato interno, los ahora dirigidos por Marco Níkolich andaban de tumbo en tumbo, faltos de un definido esquema táctico de juego, como se veía en los tiempos del legendario entrenador Yury Siomin.

Las tres últimas jornadas han demostrado que el equipo ferroviario ha encontrado un nuevo estilo de juego, ofensivo contundente, y ordenado en sus filas defensivas. Loko ha conseguido 9 de los 9 puntos en disputa, derrotando al TSEESEKA FC por 2 A 0, al Arcenal FC por 3 a 0 y al Sochi FC por 3 a 1. Este redondo resultado sumado a los traspiés de los equipos que lideraban la PLR, ha permitido le ha permitido acercárseles y compartir el quinto lugar con 37 puntos, con el Rubín FC, y el Sochi FC, a quienes adelanta por mejor diferencia de goles.

