Keylor Navas planteó perder partidos para botar a Jorge Luis Pinto de Costa Rica

El fútbol de Costa Rica está remecido por un escándalo de proporciones en el que se ven involucrados el arquero del PSG, Keylor Navas, y el ex técnico de Alianza Lima, Jorge Luis Pinto.

La trama de esta novela se inició hace casi siete años, cuando Pinto fue cesado de la dirección técnica de la selección "Tica" pese a haber realizado una gran campaña en el Mundial de Brasil 2014, donde llegó hasta cuartos de final.

En aquella oportunidad, los directivos de la federación costarricense Fedefútbol le dijeron a Pinto que no podía seguir ya que los jugadores, liderados por Navas, estaban cansados de sus malos tratos y de su exigente método disciplinario. Por esa razón fue despedido.

Sin embargo, semanas después de la salida de Pinto, ocurrida en agosto del 2014, se conoció que Keylor Navas había amenazado a los directivos de la federación costarricense con obligar a la selección tica a perder tres partidos para así forzar la salida del técnico colombiano.

Según lo que se informó en su momento, Keylor Navas sabía que en el contrato de Jorge Luis Pinto existía una cláusula donde se indicaba que el vínculo se rompía automáticamente si hilvanaba tres derrotas consecutivas. Por eso presionó para forzar la salida del entrenador.

Los entretelones de esta historia se hicieron públicos y ello derivó en un juicio por difamación que el golero del PSG entabló contra los directivos de la Fedefútbol.

Hoy lunes 15 de marzo de 2021, casi siete años después de iniciada la novela, el ex presidente de la federación costarricense, Eduardo Li, se presentó ante la justicia de su país y reafirmó que Navas estaba dispuesto a dejarse perder para obligar a la salida de Pinto.

“Los jugadores encabezados por Navas sacaron la cláusula de confidencialidad que teníamos con Pinto que decía que si la Selección Nacional perdía tres partidos se rescindía el contrato y al no encontrar razones la Fedefútbol para destituirlo, Keylor Navas fue quien dijo perdemos los tres partidos”, mencionó Li en su comparecencia, de acuerdo a lo publicado por Teletica TD7.

No me puedo creer las noticias que me están llegando desde Costa Rica. Espero y deseo que todo se aclare lo antes posible. Hay gente involucrada a la que aprecio, respeto y admiro profundamente. Gente por la que pondría la mano en el fuego en un caso así.