Mathías Carpio "congelado" en Cienciano por queja ante la FPF

El pasado 27 de agosto jugaron Cusco FC vs Cienciano y el encuentro quedó 2-2, pero el partido no terminó allí. Sucede que la directiva del club celeste, del ex Real Garcilaso, decidió hacer una queja apenas terminó el mencionado partido ante la Comisión Disciplinaria de la FPF por una supuesta mala inscripción y alienación del juvenil Mathías Carpio , que ingresó en el segundo tiempo.

Carpio , de 18 años, salió de Universitario de Deportes hace unos meses de manera abrupta y en una decisión por parte de la entonces administración que fue cuestionada por los hinchas merengues. El enganche no era considerado, no tenía ritmo de juego ni lo ponían para sumar en la bolsa de minutos, y fue así que se dio su salida de la “U” a pesar de tener contrato vigente. Cienciano apareció y le hizo un contrato por tres temporadas, apostando por su talento.

Sin embargo, la Comisión Disciplinaria de la FPF, a pesar de ya haber pasado tiempo que recibió la denuncia parte de Cusco FC, aún no emitió la decisión final del caso, no se pronuncian y no avanzan con la rapidez que debería de hacerse en estos casos para no complicar la actualidad y futuro de un futbolista juvenil que no puede ser tomado en cuenta hasta que el mencionado ente no se pronuncie.