¿Cienciano consumió maca para ganar la Sudamericana 2003? Carlos Lugo contó la verdad

Carlos Lugo tendrá siempre en su memoria aquel gol de tiro libre que le marcó a River Plate de Argentina en el Monumental de la UNSA y que le dio el título de la Copa Sudamericana a Cienciano del Cusco, la única gloria internacional alcanzada por un club peruano. Sin embargo, hoy después de 19 años no es el único aspecto que se destaca de aquella temporada, pues en entrevista exclusiva para el canal de YouTube del diario Líbero, el futbolista confiesa vivencias no conocidas de ese plantel y desbarata el argumento de las tan comentadas prácticas motivacionales en aquel grupo.

El zaguero central paraguayo considera que la gente se quedó con una idea equivocada de aquella temporada como que los jugadores pasaron por brasas o que comieron maca, previo a la final.

“Las actividades nosotros mismos nos las generábamos. Jugar a las cartas, jugar play, conversar mucho con la gente grande, escuchar anécdotas. Yo creo que eso fue fundamental, una anécdota es que venían los psicólogos y nosotros los volvíamos locos. Nos reíamos con ellos. Después el tema motivacional, que pasábamos las brasas... yo pensaba que era una parrilla, el único que pasó fue Freddy Ternero. Yo no me atrevería, faltando tres días para jugar una final tan importante para mí, para mis compañeros y para todo el Perú. Yo no estaba de acuerdo con ello y eso se respetaba”, comentó el exfutbolista.

Luego agregó: “Cuando vi eso y dijeron que iban a pasar (por brasas), yo dije no, están locos. ¿Cómo voy a pasar faltando tres días para un partido importante? Me acuerdo que pasó Freddy (Ternero), pasó Santiago Acasiete, pero tuvo una ampolla en el dedo derecho. Hay cosas que la gente no sabe, la gente solamente dice que pasaron brasas, que consumieron maca para tener más resistencia, pero nos daban la maca, la metíamos a la boca y luego lo sacábamos y la tirábamos de vuelta. Eso solo era publicidad. Eso no contribuyó. La motivación la teníamos nosotros por ver feliz al compañero”, afirmó Lugo.

Asimismo, el futbolista explicó lo que en realidad pasó con la camioneta que se ganó como consecuencia de ser considerado el mejor jugador de la final.

“Sabíamos que había un premio, que el mejor jugador se ganaba una camioneta. Nosotros teníamos todo planeado que el que ganaba, se quedaba con la camioneta o la vendía. El 50% para el plantel y el 50% para el que se la sacaba. Justo a mí me llega el tema de ir a México y comenzaron las especulaciones. Yo me comunicaba con Oscar (Ibáñez) y le decía que yo me quería quedar con la camioneta y que llegando a Perú les cancelaba. Vino el 2004, fin de año, llego al Perú, firmo en el 2005 nuevamente para Cienciano y les di el dinero a los compañeros para que se repartan”, señaló Lugo.

En otro momento de la entrevista, Carlos Lugo habló de lo que sintió al visitar en la cárcel a César Ccahuantico, a quien considera como un hermano. Como se sabe, el “Cholo” estuvo preso al haber sido vinculado en un supuesto robo al club cusqueño.

“Situación difícil porque yo lo conozco bien a César, es mi compadre. Traté de comunicarme con él, pero no fue imposible. Después tuve ocasión de comunicarme con él a través de un amigo y después me fui a visitarlo al penal. Esa visita fue lo más largo. En la despedida, yo salí y él se quedaba allí. Para mí fue muy fuerte, porque fue una persona que me hizo conocer Cusco, me hizo saber de la vivencia de Cusco. Fue muy chocante para mí. Él me demostraba fortaleza, pero a la vez tristeza, talvez porque yo estaba saliendo y él se quedaba adentro. No hubo posibilidad de darnos un abrazo, ni pasarnos la mano, porque estaba la reja. Fue duro porque César era y es como mi hermano”, indicó.

Carlos Lugo llegó al Perú en el 2001 para jugar por Juan Aurich de Chiclayo. En ese equipo estuvo hasta el 2002, año en el que fue dirigido por el técnico Jorge Sampaoli. Finalmente, el Ciclón pierde la categoría y Lugo se muda a Cienciano del Cusco.