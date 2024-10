¿Qué fue de la vida de Tomás Silva? el cambio radical del campeón con Universitario

Tuvo una experiencia inolvidable vistiendo la camiseta de Universitario de Deportes pese a que sólo jugó cuatro temporadas en el cuadro estudiantil. La velocidad, dribling, gol y garra de este jugador, conectó con la crema y la Trinchera Norte lo adoptó como su hijo mimado. Tomás Dolimar Silva Reyes, más conocido como el 'Ratón', fue un volante uruguayo que se incorporó a la escuadra crema a inicios de 1991 procedente de Nacional de Montevideo.

En realidad, Silva llegó en condición de prueba a tienda merengue, acompañando a su compatriota Ernesto 'Pinocho' Vargas, quien pese a tener una seria lesión, fue contratado con bombos y platillos debido a su condición de gran goleador, campeón de América y campeón Intercontinental; si bien Vargas terminó siendo uno de los grandes fiascos en la historia de la 'U' (pese a que tenía un gran contrato jugó casi nada e hizo pocos goles), Silva, con menos pergamino y más frescura, fue quien se ganó el puesto en la escuadra crema.

Desde el primer partido, por el verano de 1991, el 'Ratón' se metió en el 'bobo' de la hinchada en virtud de su rapidez, su habilidad con el balón y la certeza a la hora de la definición. La plenitud con Universitario la alcanzó en 1992 y 1993, donde además de ganar los trofeos de esos años, se convirtió en figura y goleador, al lado de un equipo de ensueño en el que destacaban Juan Carlos Letelier, Ronald Baroni, Roberto Martínez, Andrés "Balán" Gonzales, Juan Reynoso y Jorge Amado Nunes.

Sin embargo, con apenas 27 años Tomás Silva empezó a sentir molestias en los ligamentos de la rodilla derecha, la cual se le inflamaba constantemente y le causaba preocupación. La temporada 1994 fue terrible para él y poco a poco fue perdiendo consideración en el equipo titular. Pese a que hacia el mayor esfuerzo para mantenerse en la oncena que dirigía Sergio Markarián, las lesiones constantes lo marginaron del todo y al final del torneo la "U" decidió que no le renovaría contrato.

"Una de las características físicas de Tomás Silva era su frondosa y ondulada cabellera, la misma que lució en 1992 y 1993, años en que brilló en la "U". En 1994, su nivel futbolístico descendió y ello coincidió con su corte de cabello. El folclore de nuestro fútbol atribuyó su 'bajón' futbolístico a su nuevo look. El hincha dijo que así como Sansón perdió su fuerza al no tener su cabellera, Silva perdió su fútbol al no tener su melena. Cuando en realidad al uruguayo las lesiones ya le estaban pasando factura", recuerda Jorge Guerrero, editor general de Líbero.

Tomás Silva, exjugador de Universitario de Deportes

¿Qué fue de la vida de Tomás Silva?

Su último club fue Universitario de Deportes, del cual se desligó a finales de 1994 tras cerrar un periodo de cuatro temporadas con los merengues. Si bien su sueño era seguir en actividad, el "Ratón" tuvo que someterse a una intervención de rodilla derecha debido a complicaciones propias de la práctica futbolística. "Mi gran error fue infiltrarme de manera constante. Tenía las molestias y el dolor en la rodilla, pero mis ganas de jugar siempre por la 'U' pudieron más. Lo hice sin saber que con el tiempo me estaba haciendo daño", afirma Silva.

Estuvo en tratamiento intensivo, pero pese a los mayores esfuerzos que realizaba no pudo recuperar su mejor forma y optó por colgar los botines cuando apenas había cumplido los 28 años. "Eso fue un duro golpe para el 'Negro' (así lo conocen se Uruguay). Lo de la rodilla se le complicó y su estado de ánimo no fue el mejor cuando supo que no volvería a ser el jugador rápido y habilidoso de antes", señala un amigo cercano a Silva.

El retiro prematuro fue algo que Silva tuvo que asimilar aunque ello costó mucho. Lejos de las canchas y del aliento de las tribunas, vivió momentos complicados desde lo anímico. Para colmo, Universitario de Deportes, que por esa época (1995) ya tenía serios problemas económicos y vivía una profunda crisis en la dirigencia, tampoco hizo mucho para tenderle la mano a un futbolista que estuvo a punto de lograr la categoría de ídolo.

"No tuve el apoyo de Universitario. No me supieron esperar y tampoco hicieron algún esfuerzo para poderme recuperar", señala el 'Ratón'. Eso no fue todo, los cremas le quedaron debiendo cerca de 50 mil dólares, deuda que con intereses fue creciendo pero que no se pagó en el momento que Silva más lo necesitaba. El maltrato del club de sus amores fue algo que no superó.

La actualidad de Tomás Silva (de casaca negra).

Durante las últimas dos décadas, y totalmente radicado en su país, Tomás Silva se ha dedicado a diferentes oficios. En una primera etapa fue vendedor y a la vez tenía una escuela de fútbol formativo. Quienes lo conocen y le profesan un cariño enorme, afirman que el "Ratón" hizo de todo para salir adelante en una nueva vida sin el balón en sus pies. Optó por varios oficios que le permitieron un buen pasar en medio del anonimato.

Actualmente, Silva tiene 55 años y está involucrado en el mundo de la construcción e ingeniería civil en Montevideo. "De vez en cuando, el 'Negro' se juega unos 'picados' (pichangas) con sus amigos y comparte un asado (parrilla)". El "Ratón" no tiene redes sociales. Según señalan en su círculo más cercano, evita el mundo del Facebook y el Instagram ya que no se siente cómodo posteando su vida privada.