La radical decisión que tomó Raúl Ruidíaz tras anunciarse su salida de Seattle Sounders

Raúl Ruidíaz ha sido noticia en las últimas horas ya que Seattle Sounders hizo oficial este miércoles su no continuidad en el club para la temporada 2025. A través de una publicación en sus redes sociales, el equipo estadounidense le dijo adiós a una de sus leyendas vivientes tras más de seis años.

Publicación de Seattle Sounders para despedirse de Raúl Ruidíaz. Foto: X - Seattle Sounders

Raúl Ruidíaz regresará a Lima tras saberse su salida de Seattle Sounders. Foto: X - Gustavo Peralta

Pese a que no continuará en Seattle, a Ruidíaz no le faltan opciones. De acuerdo a informaciones que llegan desde Estados Unidos, existen equipos de la MLS que se encuentran interesados en contar con sus servicios, aunque no revelan los nombres. Con estos son los que tendrá que competir Universitario, quien quiere repatriarlo en busca de lograr el tricampeonato.