Ricardo Gareca reveló que comparaba a Christian Cueva con Eriksen: "Corría igual"

"Pareciera que todo lo de Europa o aquel que no va a Europa hay una diferencia muy grande, y a veces la diferencia son detalles. No es que hay una gran diferencia, son detalles que hay que prestarle atención a esos detalles... En general van (a Europa) los mejores jugadores pero los que se quedan no es que están muy abajo, están ahí, en algunos casos son muy parecidos, nada más hay que cuidar determinados detalles. Cuando los jugadores empiezan a entender no hay tanta diferencia, se puede competir. Y cuando un equipo funciona a nivel de equipo puede competir con cualquier selección, por lo menos de eso estoy convencido yo.", puntualizó el exentrenador de la selección peruana.