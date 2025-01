Campeón con Alianza Lima expresó sin filtro su deseo de jugar en Cristal: "Con las ganas"

Un futbolista que se lució con camiseta de Alianza Lima ha confesado que se quedó con las ganas de ser el flamante fichaje de Sporting Cristal . De hecho, no solo quedó en deseo por parte del jugador, sino que hubo interés de la institución celeste.

"Casi juego en (Sporting) Cristal dos veces. La primera cuando salió de Boys. En Alianza Lima, ahí Cristal me llamó", expresó Paulo Albarracín en el programa "Fútbol Champán".

Paulo Albarracín jugó cuatro temporadas en Alianza Lima. Foto: Luis Jiménez - LÍBERO.

Muy seguido de ello, el jugador reveló que le hizo pensar la oferta de Sporting Cristal, pero que finalmente se quedó en Alianza Lima al tenerlo como prioridad para su carrera profesional. Eso sí, hizo foco a que por Universitario no pensaba ir, ya que no era de su gusto.

"Creo que Cristal podría ser. Es un club serio, importante. En su momento me hizo pensar. Era Alianza y después Cristal. La U, con todo el respeto, pero nunca me gustó. Era Alianza y después me puse a pensar en Cristal", agregó.