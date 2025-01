Reimond Manco arremetió contra Benavente por ningunearlo: "Si me jo..., te jo... Aguanta"

Reimond Manco viene dando posturas respecto a lo que acontece en el fútbol peruano. A través de diversos programas de diálogo deportivo, el ex 'Jotita' no se amilana ante cualquier situación que lo involucre en la actualidad. Es por ello, que no se calló al saber las frases que dejó Cristian Benavente sobre su persona.

Seguido de ello, Reimond Manco recordó ciertos comentarios que dio el ex Alianza Lima durante un podscast a nivel nacional. En ella, tuvo una reacción como si no conociera al ex 'Jotita', por lo que fue evidente su descargo ante los seguidores del programa.

"Si juega el 70% de lo que habla, creo que puede salir campeón. Lo vi que estuvo en un programa y le preguntaron 'Oe, quién es mejor Reimond Manco o tú. Y él dijo: ¿Quién?'. Ah, no me conoce. Y yo me he aguantado muchas veces, pero este 2025 no me voy a quedar callado. Me jod…, te jod… Aguanta. Ahora estoy de este lado y estás en un equipo que quiero mucho. Espero que lo que dices con la boca o te pintas con la boca lo sostengas en el campo", manifestó.