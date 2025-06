Jefferson Farfán detalla la vez que le pegó a Coki Gonzales: "Le metí como tres..."

A lo largo de la historia del fútbol peruano han surgido incontables acontecimientos llenos de polémica, tanto dentro como fuera de la cancha. Uno de estos sucesos fue protagonizado por Jefferson Farfán, quien le pegó al periodista Coki Gonzáles en pleno avión y ahora, luego de muchos años, decidió contar con lujo de detalle cómo sucedió el controversial enfrentamiento.

Durante la emisión más reciente de su programa Enfocados, el cual comparte con Roberto Guizasola, la 'Foquita' fue consultado por aquel evento y quien primero se animó a hablar fue Juan Manuel Vargas, ex Universitario que se encontraba de invitado. Recordemos que todo ocurrió en un vuelo de la selección peruana en el 2015, cuando el combinado patrio se preparaba para la Copa América de Chile.

"Justo pasa Coki y el 'Negro' tenía un periódico en la mano, y le dice´: '¿Tú hablas como pende... no?, y le metió el periodicazo'", indicó el 'Loco' en un inicio, para que acto seguido Jefferson Farfán respalde su versión. "Le metí como tres, y le dije ahora pues, di las cosas en la cara". agregó el múltiples veces campeón con Alianza Lima.

De esta forma, tras muchos años, la 'Foquita' contó cómo se dieron las cosas con Coki Gonzáles, quien el pasado 2024 salió a desmentir tal versión del exfutbolista. Lo cierto es que no hay un video de aquel momento o una fotografía, por lo que únicamente queda creer en una de las dos versiones contadas hasta el momento. Sin embargo, las declaraciones del mundialista con la selección peruana cuentan con el respaldo de otros futbolistas.

¿Por qué se pelearon Jefferson Farfán y Coki Gonzáles?

Muchos seguidores del fútbol peruano pensaban que la enemistad ente Jefferson Farfán y Coki Gonzáles inició porque este último había lanzado comentarios contra la madre del exfutbolista. Sin embargo, el periodista contó el año pasado que esto no fue así, sino que al ex Alianza Lima le molestó que su progenitora sufriera cuando veía al comunicador criticando su rendimiento en televisión y a nivel nacional.

"Hay mucha confusión respecto a lo que dijeron Carrillo y Farfán, porque muchas personas creen que yo me he metido con la mamá de Jefferson, pero esto jamás ha sucedido. Lo que ellos quieren decir o dar a entender es que a Jefferson le molestó ver sufrir por mis comentarios o cómo yo me refería a él. Mil disculpas por ello, pero quería aclarar este punto porque se malinterpretó", mencionó.