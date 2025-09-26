- Hoy:
- Partidos de hoy
- Al Nassr vs. Al Ittihad
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Retiro AFP
Silvio Valencia se pronuncia tras pelea con 'Chevaristo' en programa en vivo: "Me ha..."
El polémico periodista deportivo, Silvio Valencia, rompió su silencio sobre lo ocurrido con 'Chevaristo' mientras debatía en programa. ¿Qué dijo?
Tras la eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana 2025, los usuarios en redes sociales quedaron sorprendidos con un hecho particular protagonizado por los periodistas deportivos Silvio Valencia y 'Chevaristo' durante la reciente emisión del programa 'Erick & Gonzalo' por YouTube.
PUEDES VER: Gustavo Álvarez reveló si dejará la U de Chile para ser DT de la selección peruana: "100%..."
Y es que ambos debatían acerca de la derrota del equipo de Néstor Gorosito ante la Universidad de Chile, sin embargo, nadie imaginó que llegaría a una acalorada discusión que terminó en un acto de violencia, el cual se hizo viral de inmediato. Horas después, el popular ‘Sensei’ se pronunció.
¿Qué dijo Silvio Valencia tras su pelea con 'Chevaristo'?
“La pose y la alienación, como argumentos, no pueden predominar jamás en un debate. Los debates y polémicas a veces alcanzan niveles fuertes pero jamás pueden llegar a estos actos de violencia. Quiero; sin embargo, disculparme con toda aquella persona que se haya podido haber sentido ofendida con alguna palabra mía”, escribió Silvio Valencia.
En esa línea, resaltó que si alguien entendió que su expresión "puneño" contenía carga racista y despectiva, no fue así, pues jamás se atrevería a pensar en pretender insultar a alguien de esa forma.
“Puno es para mí una ciudad maravillosa, la conozco y la disfruto y en cada oportunidad que he podido estar allá, su gente solo me ha demostrado cariño y respeto”, agregó.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50