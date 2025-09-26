Silvio Valencia se pronuncia tras pelea con 'Chevaristo' en programa en vivo: "Me ha..."

Tras la eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana 2025, los usuarios en redes sociales quedaron sorprendidos con un hecho particular protagonizado por los periodistas deportivos Silvio Valencia y 'Chevaristo' durante la reciente emisión del programa 'Erick & Gonzalo' por YouTube.

Y es que ambos debatían acerca de la derrota del equipo de Néstor Gorosito ante la Universidad de Chile, sin embargo, nadie imaginó que llegaría a una acalorada discusión que terminó en un acto de violencia, el cual se hizo viral de inmediato. Horas después, el popular ‘Sensei’ se pronunció.

¿Qué dijo Silvio Valencia tras su pelea con 'Chevaristo'?

“La pose y la alienación, como argumentos, no pueden predominar jamás en un debate. Los debates y polémicas a veces alcanzan niveles fuertes pero jamás pueden llegar a estos actos de violencia. Quiero; sin embargo, disculparme con toda aquella persona que se haya podido haber sentido ofendida con alguna palabra mía”, escribió Silvio Valencia.

En esa línea, resaltó que si alguien entendió que su expresión "puneño" contenía carga racista y despectiva, no fue así, pues jamás se atrevería a pensar en pretender insultar a alguien de esa forma.

“Puno es para mí una ciudad maravillosa, la conozco y la disfruto y en cada oportunidad que he podido estar allá, su gente solo me ha demostrado cariño y respeto”, agregó.

