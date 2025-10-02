0
Acumulado y tabla posiciones de Liga 1 con resultados de la fecha 12

Doctor Luis Cotillo se estrena como entrenador

El destacado médico deportivo logró el título en su debut desde el banco.

Redacción Líbero
Doctor Cotillo se estrenó como entrenador con título
Doctor Cotillo se estrenó como entrenador con título
El fútbol recreativo siempre depara alegrías. Y este es el caso del doctor Luis Cotillo quien se estrenó como entrenador, siendo campeón de un torneo interno de periodistas. El destacado galeno comandó desde del banco al equipo de Teledeportes de Panamericana Televisión que tuvo en sus filas a su hijo Luis Cotillo Junior, el periodista Raul Romero y los futbolistas Exar Rosales y Crifford Seminario.

Doctor Luis Cotillo se estrenó como entrenador.

Doctor Luis Cotillo se estrenó como entrenador.

