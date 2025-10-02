- Hoy:
Doctor Luis Cotillo se estrena como entrenador
El destacado médico deportivo logró el título en su debut desde el banco.
El fútbol recreativo siempre depara alegrías. Y este es el caso del doctor Luis Cotillo quien se estrenó como entrenador, siendo campeón de un torneo interno de periodistas. El destacado galeno comandó desde del banco al equipo de Teledeportes de Panamericana Televisión que tuvo en sus filas a su hijo Luis Cotillo Junior, el periodista Raul Romero y los futbolistas Exar Rosales y Crifford Seminario.
Doctor Luis Cotillo se estrenó como entrenador.
