Fabián Bustos reveló que recibió el llamado de un club grande del Perú: "Buen equipo"

¡Lo eligieron! El extécnico de Universitario, Fabián Bustos no continuó en Olimpia y meses después de su salida se reveló el club interesado en él.

Erickson Acuña
Fabián Bustos sorprendió a hinchas con rotundo mensaje.
Fabián Bustos sorprendió a hinchas con rotundo mensaje. | Difusión
Universitario de Deportes inició el 2025 enfocado en lograr todos los títulos con Fabián Bustos, quien dejó el club de manera sorpresiva al inicio de temporada. Meses después de su salida de Olimpia, club al que llegó procedente de la ‘U’, el estratega argentino se pronunció en una reciente entrevista.

Cabe recordar que el extécnico merengue llegó al elenco paraguayo en medio de gran expectativa y debate entre hinchas cremas, pues dejó Ate en plena competencia local e internacional. Ahora, dio algunos detalles de su presente como entrenador que captó la atención de los aficionados.

¿Qué dijo Fabián Bustos sobre su presente como entrenador?

“Tuve una oferta del fútbol peruano importante, un equipo que siempre me ha hablado y ahora tiene un gran entrenador, prefiero no dar el nombre obviamente, y después tuve de Colombia, Chile, algunos de Argentina, equipos que pelean de la mitad para abajo. Mi señora me había pedido que hasta diciembre no trabaje y habíamos tomado esa decisión”, dijo Fabián Bustos durante una entrevista con el programa ‘DyT’ con Diego Rebagliati y Talía Azcarate.

En esa línea, al ser consultado sobre si el equipo al que se refiere es de la capital, el entrenador argentino no dudó em dejar un rotundo mensaje, dejando un importante calificativo hacia el club por pensar en él. Asimismo, resaltó que actualmente el ‘Dominó’ tiene un gran entrenador.

“Es un buen equipo, fue Melgar, lo voy a decir, yo tuve la chance en su momento. Hoy tiene un gran entrenador. Jader Rizqallah tuvo la amabilidad de preguntarme si me interesaba ir al club”, agregó.

Fabián Bustos: clubes a los que ha dirigido

  • Manta (Ecuador)
  • Deportivo Quito
  • Imbabura (Ecuador)
  • Técnico Universitario (Ecuador)
  • Macará (Ecuador)
  • LDU Portoviejo (Ecuador)
  • Delfín
  • Barcelona de Ecuador
  • Santos (Brasil)
  • América Mineiro
  • Universitario
  • Olimpia

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

