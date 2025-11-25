- Hoy:
Se confirma el fichaje internacional que Universitario busca realizar: "Es colombiano..."
Universitario de Deportes remece el mercado con futbolista de talla internacional que lucirá la camiseta crema en busca del tetracampeonato.
Momento clave en el mercado de pases para Universitario en su afán de conseguir la firma de un futbolista de talla internacional. Es claro que la directiva crema no quiere nada al azar, y ya puso la mirada en un jugador que proviene de Colombia para potenciar la escuadra 'merengue'.
PUEDES VER: Se fue sin pena ni gloria de Universitario y ahora está cerca de jugar en histórico club peruano
Según pudo revelar el periodista de L1 MAX, Gustavo Peralta, la idea es tener un nuevo carrilero en base al sistema de juego que tiene pensado Jorge Fossati. Al día de hoy, se gestiona las incorporaciones teniendo en cuenta que el 'Nono' se mantendrá en el cargo como director técnico.
Eso sí, aún no se revela el nombre del futbolista por decisión del mencionado comunicador. Se aguarda que todo se confirme en su momento para impacto de los aficionados. Los cremas tienen el firme objetivo del tetracampeonato en la Liga 1, pero no descuidarán su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores.
"Una de las posibilidades más fuertes que tiene la 'U' para el carrilero… lateral, volante como se quiera decir es un colombiano. Todavía no puedo decir el nombre", informó el periodista Gustavo Peralta.
(VIDEO: L1 MAX)
Universitario cerró la temporada 2025
Luego de su partido ante Los Chankas en Andahuaylas, Universitario de Deportes cerró el 2025 con derrota de 3-1 ante los 'guerreros'. Sin embargo, luego tuvieron una fiesta para celebrar el tricampeonato a cargo del mismo club. El equipo aún sigue yendo a Campo Mar para los entrenamientos respectivos, ya que a inicios de diciembre iniciarán sus vacaciones para llegar recargados para la nueva temporada 2026.
