De campeón con Alianza y Binacional a héroe de la inclusión: la nueva faceta de Jeickson Reyes en USA

Jeickson Reyes es exjugador de fútbol y excampeón nacional, y actualmente vive en Estados Unidos, donde trabaja como entrenador. En la Florida Central creó su academia Rey Jei Soccer, donde entrena a niños y jóvenes y comparte su experiencia en el fútbol.

Además, ha desarrollado un programa especial para niños con autismo y necesidades especiales, el cual lleva adelante junto a una profesora con experiencia en este tipo de trabajo, buscando brindar un espacio donde los niños puedan aprender y desarrollarse a su propio ritmo.

1. ¿Cómo nació este programa para niños con autismo y necesidades especiales?

La idea nació porque vimos que muchos niños no tenían un espacio donde realmente se sintieran cómodos haciendo deporte. Queríamos crear algo diferente, donde ellos puedan venir, disfrutar, aprender y sentirse parte de algo, sin presión.

2. ¿Qué necesidad viste en la comunidad?

Nos dimos cuenta de que hay muchos programas, pero pocos están realmente preparados para trabajar con niños con autismo. A veces los niños no logran adaptarse, y terminan quedándose fuera. Nosotros quisimos cambiar eso.

3. ¿Qué cambios has visto en los niños?

Cambios muy bonitos. Niños que al inicio estaban tímidos o no querían participar, poco a poco se sueltan, sonríen más, se integran. Cada vez más familias se acercan interesadas en el programa, lo que nos confirma que hay una gran necesidad. Eso para nosotros lo es todo.

4. ¿Qué hace especial este programa?

'Que aquí no forzamos a los niños a seguir el ritmo del deporte. Nosotros adaptamos el entrenamiento a cada niño. Además, trabajamos junto a una profesora con experiencia en niños con autismo, lo que nos permite entender mejor a cada niño y acompañarlo de la mejor manera.'

5. ¿Cómo influye tu experiencia como jugador en este programa?

Me ayuda a organizar mejor los entrenamientos, pero también a entender que el fútbol no es solo competir. Es enseñar, formar, y en este caso, ayudar a los niños a crecer en muchos aspectos.

6. ¿Cómo es el trabajo que realizan con los niños en su academia en general?

En nuestra academia buscamos que todos los niños tengan la oportunidad de jugar y aprender. No hacemos tryouts ni seleccionamos solo a los mejores. Aquí todos son bienvenidos, sin importar su nivel.

Jeickson Reyes como DT del Rey Jei Soccer

7. ¿Por qué es importante este tipo de programas en Estados Unidos?

Porque hay muchas familias que necesitan este tipo de apoyo. Aunque en Estados Unidos se habla mucho de inclusión, todavía faltan espacios realmente adaptados para niños con autismo. Este programa no es solo fútbol, es una oportunidad para que los niños se desarrollen y para que las familias sientan que no están solas.

8. ¿Cuál es la visión a futuro del programa?

Nos gustaría que este programa llegue a más ciudades y a más niños en Estados Unidos. Creemos que puede ayudar a muchas familias.

9. ¿Cómo impacta este programa más allá del deporte?

El fútbol es solo la herramienta. Lo más importante es lo que pasa detrás: la confianza, la socialización y la alegría de los niños. Eso es lo que realmente buscamos.

10. ¿Qué dicen los padres sobre el programa?

Muchos nos agradecen porque sienten que sus hijos finalmente tienen un espacio donde son entendidos y aceptados. Eso para nosotros es muy valioso.

11. ¿Cómo facilitan el acceso al fútbol para las familias?

Tratamos de que el fútbol sea accesible para todos. Por eso trabajamos con un sistema de pago por clase, para que los padres no tengan una carga económica grande. También brindamos apoyo y, en algunos casos, becas para niños que lo necesitan.

12. ¿Qué mensaje quieres dejar?

Que todos los niños merecen una oportunidad. Y si podemos darles un espacio donde se sientan felices, ya estamos haciendo algo importante.