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Joao Grimaldo vive un trágico momento en su carrera profesional y preocupa a hinchas
Joao Grimaldo sorprendió, y preocupó, a todos sus hinchas debido a su terrible presente en el fútbol europeo. ¿Vuelve a la Liga 1?
Joao Grimaldo venía desempeñándose de manera correcta en el Sparta Praga y ello le sirvió para ser convocado a la selección peruana en los últimos amistosos de fecha FIFA. No obstante, ahora la situación se ha revertido y el delantero nacional la pasa sumamente mal.
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La temporada no ha iniciado de la mejor manera para nuestro compatriota y el cuerpo técnico de la Bicolor debe estar preocupado, ya que dentro de poco se vienen nuevos encuentros de preparación para las Eliminatorias Conmebol al Mundial del 2030.
Resulta que Joao Grimaldo no ha sumado ni un solo minuto en lo que va de la campaña con el Sparta Praga. El delantero se ha quedado en la banca durante los seis partidos disputados hasta el momento y todos por decisión técnica.
Joao Grimaldo no la pasa bien en Sparta Praga.
El club de nuestro delantero ha jugado cuatro duelos de la Liga y dos de Champions League, pero su DT no le ha dado ni un minuto. Por ello, preocupa con qué rodaje llegará a la selección peruana ante una posible convocatoria de Mano Menezes.
Trayectoria de Joao Grimaldo
- EGB
- Sporting Cristal
- Partizán
- Riga
- Sparta Praga
¡Vamos al Circo!
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