Alianza Lima convocó a Sub 20 aclamado por los hinchas

En las últimas semanas a través de las redes sociales el cuestionamiento del hincha de Alianza Lima era recurrente. ¿Por qué no juega Óscar Pinto? ¿Por qué no lo considera el técnico Carlos Bustos si suma en la Bolsa de Minutos? ¿Por qué no tiene oportunidad si es un futbolista que estuvo en la selección?