Cindy Novoa sobre su ausencia con Alianza en la Libertadores: "Fue una decisión técnica"

La jugadora de Alianza Lima , Cindy Novoa , se refirió a su ausencia con el equipo blanquiazul en la próxima edición de la Copa Libertadores Femenina , asegurando que no se encuentra en la lista porque el entrenador, Samir Mendoza, decidió no incluirla entre la nómina final.

"El motivo de porque no viaje es totalmente una decisión técnica, no estuve en consideración del entrenador en las 20 que iban a viajar y representar, yo respeto y acepto las decisiones futbolísticas, soy una jugadora profesional que se que en algún momento las cosas irán mejorando", explicó a través de un comunicado.

Asimismo, la '10' de la escuadra victoriana hizo una breve crítica sobre su rendimiento, mencionando que este año no ha sido el mejor para ella por las constantes lesiones que ha tenido, sin embargo, aseguró que en estos momentos, se encuentra bien física y mentalmente.

(Foto: Redes Sociales Cindy Novoa)

"Este año no fue el mejor, me ha tocado superar muchas lesiones ( un consejo: muchachos/as fortalezcan y va haber menos probabilidades de que sufran una lesión ) hoy gracias a Dios estoy bien, no estoy lesionada, estoy físicamente bien y lo más importante también lo estoy mentalmente", señaló.