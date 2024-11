Jairo Concha: "En Alianza Lima queremos pasar la fase de grupos de la Copa Libertadores"

"En Alanza Lima no solo queremos participar en la Copa Libertadores sino que haremos hasta lo imposible por pasar fase de grupos y aspirar algo más. Sabemos que a los clubes peruanos no les ha ido bien en esta clase de competencia, pero ya toca dejar en alto el nombre de Perú", indicó en ESPN.

"No es que piense todos los días en emigrar, pero siempre está el pensamiento de salir al extranjero. Este año ha sido bueno para mí y, si en el 2022 también me va bien y, sobre todo, en la Copa Libertadores, seguramente, tendré más posibilidades para emigrar. No sé si se dé, pero la ilusión está siempre", explicó.