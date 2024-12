Paolo Guerrero sobre posible vuelta a Alianza: "Cuando me recupere tomaré una decisión"

Paolo Guerrero declaró a las afuera de la Videna, donde viene realizando su recuperación de la rodilla. "Cuando me recupere recién tomaré una decisión. Ahora no puedo, estoy en recuperación", dijo el delantero peruano sobre la posibilidad de volver a Alianza Lima .

Guerrero luego mencionó. "O sea, la gente de Alianza no se acercó a mí. No hay ni una conversación ni nada, no sé porqué hablan de eso. Debe haber una cortina de humo. Ayer tocaron mi nombre en otro programa. Me siento incomodo porque me están mencionando", manifestó.