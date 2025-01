¿Indirecta? Butrón: "Hay jugadores que esperaron que Alianza esté en primera para firmar"

El exportero de Alianza Lima y tres veces campeón 'blanquiazul', Leao Butrón , evidenció su molestia por aquellos futbolistas del equipo de Carlos Bustos que "no estuvieron en el peor momento" deportivo de la institución a la que señalan como el club de sus amores.

En el programa A Presión, el actual panelista se refirió al tema sin dar nombres, pero mostrando su incomodidad pues señala que hay jugadores que no tenían planeado jugar en el cuadro de La Victoria, hasta tener la certeza de que no participará en la Segunda División.

"Hay gente que aplaude a jugadores que decían que son hinchas de Alianza, y el año pasado estaban esperando a que esté en Primera para firmar. La gente como foquitas van aplaudiendo así, no lo entiendo. La gente no sabe nada, no tiene idea", expresó Leao Butrón.