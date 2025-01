Barcos quiere que Guerrero sea protagonista: "No tengo problema de hacer el trabajo sucio"

La llegada de Paolo Guerrero a Alianza Lima parece que ha caído a bien en algunos jugadores del plantel blanquiazul, uno de ellos es Hernán Barcos , quién ha manifestado que no tendría problemas en poder jugar con el 'Depredaror'.

Además, el popular 'Pirata' mencionó algunas cualidades que tiene el capitán de la Selección Peruana, y afirmó que, si él desea quedarse como 9 en el área, no tiene problemas en hacer el trabajo sucio.

"Si Paolo Guerrero llega no tendríamos problemas en combinar, a él también le gusta salir y jugar o quedarse en área. En caso de que llegue, yo no tendría problema en salir más del área. No tengo problema de hacer el trabajo sucio, digamos", indicó en RPP.