Jairo Concha se disculpó con Alianza por salir expulsado ante Mannucci: "No volverá a pasar"

La acción se dio en el minuto 29, cuando el volante íntimo tuvo un duro cruce de palabras con Yuriel Celi , pero la detonante fue el haberle dado un manazo en la cara, algo que el árbitro Joel Alarcón no toleró y le hizo ver la tarjeta roja.

Por ello, el futbolista de 22 años utilizó sus redes sociales para disculparse con sus compañeros y la hinchada que se hizo presente en el Estadio de Matute, asegurando que esta clase de errores no los volverá a cometer.

"Quiero disculparme con mis compañeros y con la hinchada. Son errores que no se deben cometer y me equivoqué. Prometo que no volverá a pasar. Gran triunfo y sacrificio del equipo, que jugó gran tiempo con uno menos y demostró que Alianza está para grandes cosas", indicó en su cuenta de Instagram.