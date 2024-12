Alianza Lima hizo oficial la salida de Sebastián Rodríguez: "Gracias por tu profesionalismo"

Alianza Lima no solo está enfocado en la pretemporada con miras a la Liga 1 y Copa Libertadores 2025, sino además en lo que concierne al armado de su plantel y este domingo hizo oficial una mala noticia a sus hinchas, la salida de Sebastián Rodríguez del plantel blanquiazul tras solamente un año de estadía.

A través de sus redes sociales, el club de La Victoria se despidió del volante uruguayo tras conocerse hace unas semanas la decisión del jugador de no seguir vistiendo la camiseta 'Íntima' de cara al 2025, a pesar de tener contrato vigente, el cual lo resolvió utilizando su clausula de recisión establecida en el acuerdo.

Sebastián Rodríguez ejerció su clausula de recisión de contrato con Alianza Lima. Foto: Alianza Lima

El experimentado mediocampista de 32 años había firmado con el elenco aliancista hasta diciembre del 2025. Sin embargo, tras no salir campeón del Torneo Clausura ni poder levantar el título nacional a fin de temporada, el propio futbolista le comunicó a la directiva que por motivos de índole personal no continuaría en el equipo.

"Sebastián Rodríguez no va a venir con nosotros el 2025, no vamos a contar con él, todo indica no va a seguir con nosotros", fueron las declaraciones que mencionó hace unas semanas el director deportivo Franco Navarro en conferencia de prensa realizada en las istalaciones de Matute.