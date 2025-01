¡Rompió su silencio! Rodríguez reveló la verdad sobre su salida de Alianza: "Tenía contrato..."

"Tenía un año más de contrato en Alianza Lima. Por suerte me ha tocado estar bastante fuera de Uruguay, y creíamos junto con mi familia que ya era hora de volver a Uruguay y plantar bandera. La idea principal y el objetivo era estar en Uruguay para tener tranquilidad. Yo rechacé este año más que tenía en Alianza, me dejaron porque había puesto una cláusula que me daba la opción de decidir al final del torneo si quería continuar o no, y la usé", precisó el 'Bigote'.