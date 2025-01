Ballón, bicampeón con Alianza Lima, arremete contra club peruano: "Me cortaron las piernas"

"Cuando la dirigencia no está a la altura del plantel pasan cosas. Debe haber un balance. Con todo respeto, tu no puedes tener unas zapatillas de 1000 dólares y una camisa que no va acorde…¿No?", expresó en el programa "No seas fulero".

"Tenía contrato este 2025 con Vallejo. Me ofrecieron rescindir, les dije que ya pero no se llegó a un acuerdo. Me dejaron de pagar por dos meses. No me mandaron los pasajes para presentarme al club. Me cortaron las piernas, si hoy día estoy retirado, si no encuentro equipo, es gracias a la gestión de la dirigencia de la Universidad César Vallejo", afirmó.