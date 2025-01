Rebagliati criticó sin filtro a Víctor Guzmán, atacante de Alianza Lima: "Sorprende que no..."

Uno de los titulares en este cotejo fue Víctor Guzmán , atacante perteneciente a Alianza Lima y que es clave en el esquema de José "Chemo" del Solar para el Sudamericano Sub 20. Sin embargo, su actuación no fue del todo aceptable y eso generó una fuerte crítica del comentarista deportivo, Diego Rebagliati .

"Las cosas que más me sorprende que Guzmán no tenga, es el juego aéreo. Con lo grande que es por lo menos tendría que tener más presencia en el juego aéreo. No digo que sea fácil de enseñar, pero es una de las cosas que con repetición, mejoras", manifestó Rebagliati.

No solo fue Diego Rebagliati, sino también el exfutbolista de la selección peruana y de Sporting Cristal, Roberto "Chorri" Palacios . Durante su programa "Chorrigolazos", se sumó a la crítica del comentarista deportivo en cuestión de no aprovechar su altura para los remates de cabeza.

"El muchacho tiene buen biotipo y todo eso, pero ahí te das cuenta que todavía le falta mucho. ¿Tiene 18 años? Ya no es un chico entonces. Ahí creo que ahí se quedó de no enseñarle a cabecear, de no medir el tiempo, de ir a atacar la pelota, de meter el frentazo. Él tiene que aprovechar ese biotipo que tiene. No lo hemos visto", puntualizó.