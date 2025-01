Zambrano no calló ante críticas a Víctor Guzmán de Alianza Lima por el Sudamericano: "No sé..."

Durante los entrenamientos del primer equipo de Alianza Lima , Carlos Zambrano fue uno de los jugadores que brindó declaraciones a los medios de prensa. Muy aparte de lo que concierne al plantel blanquiazul, el central no dudó en dar su sentir respecto a lo vivido con la selección peruana sub 20 .

En primera instancia, lamentó que el Perú no logre trascender en este tipo de torneos de divisiones menores. Sin embargo, aclara que no es una sorpresa por cómo se está llevando la formación de las futuras promesas.

"Es dura para todos. Uno como hincha y jugador espera lo mejor, pero los resultados no se dan. Tampoco es para sorprenderse, porque las últimos sub 17 y sub 20 Perú no ha llegado muy lejos. Hoy en día no somos potencia y se refleja en la selección mayor", declaró Carlos Zambrano.