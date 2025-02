Ricardo Lagos dejó potente comentario tras ser titular por Miguel Trauco: "Conversamos con..."

Dentro de las principales novedades con relación al once titular que hizo su estreno contra los 'Guerreros Dorados' se encontró el titularato de Ricardo Lagos por Miguel Trauco. Bajo ese contexto, al término del partido, el ex Mannucci no dudó en pronunciarse sobre la sana competencia que existe dentro de la escuadra de 'Pipo' Gorosito, asimismo señaló que todo el plantel está en la capacidad de jugar desde el 'vamos' cuando lo considere el comando técnico.