Alineaciones Alianza Lima vs UTC: el once de Gorosito para buscar el título del Apertura

El Torneo Apertura 2025 está llegando a su fin y todo se define en la última fecha. Alianza Lima enfrentará a UTC en Cajabamba con la firma consigna de lograr quedarse con los tres puntos y esperar una derrota de Universitario que les pueda dar el título. Es por ello que Néstor Gorosito alista su mejor once para poder quedarse con la victoria y conseguir la gloria.

Alienación de Alianza Lima:

Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Renzo Garcés, Erick Noriega, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Alan Cantero; Piero Cari, Eryc Castillo, Paolo Guerrero.

Conscientes de que no tienen margen de error, Néstor Gorosito no planea realizar cambios en el sistema de juego que puedan comprometer una victoria en Cajabamba. Por ello, apostará prácticamente por el mismo once que enfrentó a Deportivo Binacional, con la única variante de Hernán Barcos como delantero titular en lugar de Paolo Guerrero.

Los blanquiazules buscarán asegurar el fondo con la dupla de centrales conformada por Renzo Garcés y Erick Noriega. En el mediocampo, Jesús Castillo actuará como pivote, mientras que más adelantados estarán Fernando Gaibor y Alan Cantero. En el ataque, acompañando a Barcos, estarán Piero Cari y Eryc Castillo.

Alianza Lima viene de vencer 5-1 a Deportivo Binacional. Foto: Carlos Félix/ URPI

Asimismo, Alianza Lima contará con el regreso de Jean Pierre Archimbaud, quien superó su lesión y, tras recuperar su forma física, está considerado entre los convocados. No obstante, no todas son buenas noticias, pues los íntimos presentan bajas sensibles en su esquema, ya que Carlos Zambrano, Kevin Quevedo y Guillermo Enrique no podrán ser parte del encuentro por problemas físicos.

Alineación de UTC

Diego Campos; Farid Romero, Joaquín Aguirre, Leonardo Rugel, Roberto Villamarín, Luis Garro; Freddy Oncoy, Cristian Mejía, André Vázquez, Erinson Ramírez y José Verdún.

Por su parte, UTC llega a este duelo con la necesidad de ganar para poder alejarse de la parte media-baja de la tabla. El 'Gavilán del Norte' sabe que una victoria ante Alianza Lima no solo les daría tres puntos esenciales, sino que también supondría un gran impulso anímico para poder afrontar el inicio del Torneo Clausura.

UTC buscará quedarse con los tres puntos en casa. Foto: Liga 1

No obstante, los dirigidos por Pablo Bossi deberán mostrar su mejor rendimiento y reponerse ante las bajas de Luis Álvarez y Koichi Aparicio por lesión, así como la del delantero colombiano Jarlin Quintero por acumulación de tarjetas. Esta última representa un golpe especialmente duro para el cuadro cajamarquino, ya que Quintero es el goleador del equipo con seis anotaciones.