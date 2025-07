Dirigente de Alianza Lima dio fuerte respuesta a Ferrari tras decir "llorones" en entrevista

Tras salir campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 junto a Universitario de Deportes, Jean Ferrari no se guardó al ser consultado sobre los errores arbitrales durante el primer torneo del año. Su respuesta fue muy a su estilo, dejando la duda sobre a quiénes se refería. Ante esto, Jorge Zúñiga, directivo de Alianza Lima, salió a responderle sin tapujos.

En la entrevista con Radio Ovación, el presidente de 'Aliancistas del Perú', Zúñiga, fue consultado sobre lo declarado por Ferrari en una entrevista cuando se coronó como campeón del Apertura 2025.

"Lo que el señor Ferrari pueda decir, me tiene sin cuidado. Él tiene que responder a la administración tributaria, no quisiera creer que sus expresiones sean una excusa para poder tener como pretexto una eventual salida ir a trabajar a la FPF", dijo en primera instancia.

Jorge Zúñiga es el presidente de Aliancistas del Perú.

Asimismo, habló sobre la queja que tuvo el actual administrador de Universitario hacia la SUNAT por recibir apoyo por parte de la entidad cuando logra algún mérito deportivo.

"Me sorprendió lo que él ha dicho porque es un tema delicado, entiendo que la administración tributaria tiene que velar por el interés de todos los peruanos y no de un determinado club, no sé qué ayuda se le puede dar. No quisiera creer que sean excusas para tener excusas y cambiar de trabajo, si esa fuera su decisión, el sector público debería", afirmó.

Ante las declaraciones picantes en dónde le consultaban por los errores arbitrales que se vivieron en el Torneo Apertura, Zúñiga dijo: "Aquí nadie está llorando por ayuda de la junta de acreedores, nadie está pidiendo ayuda ni llorando porque la SUNAT me ayude. Aquí el torneo no ha terminado, solo han ganado la parte inicial, no tendríamos por qué llorar, al año no ha terminado", concluyó.

¿Qué dijo Jean Ferrari contra los errores arbitrales?

Al terminar el encuentro, Ferrari fue abordado por la prensa y sus declaraciones sobre los árbitros de la CONAR fueron las siguientes: "¿Quiénes son los que dicen eso? ¿Quiénes? Solamente los llorones son los que dicen eso. Nosotros, a punta de garra y de huevos, hemos sacado adelante los partidos, hemos ganado los que teníamos que ganar. Sin ayuda, sin VAR, sin toda esa payasada que había antes. Así que hay que tomarlo con calma, hay que disfrutarlo, como lo estamos haciendo. Hoy han venido 70 mil personas al estadio, realmente es una locura. Mi agradecimiento y mi felicitación, nunca me voy a cansar de decirlo, somos los más grandes", afirmó.

Jean Ferrari celebró el Torneo Apertura con Universitario.