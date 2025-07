Sergio Peña expresó su firme sentir tras volver a jugar con Alianza Lima: "Lamentablemente..."

Alianza Lima vivió momentos de tensión en el arranque del partido ante Gremio tras la lesión de Alan Cantero. Esto hizo pensar mucho a Néstor Gorosito sobre qué piezas modificar en el campo, por lo que sorprendió al llamar a Sergio Peña para que tenga un regreso apoteósico en Matute.

Su ingreso despertó la ilusión de los miles de hinchas presentes, dado que había mucha expectativa por el regreso del ahora '10' de la selección peruana. Poco a poco se fue acentuando en el esquema de Gorosito, siendo clave al dar un gran asistencia en el 2-0 de los blanquiazules ante Gremio.

"Me siento súper bien de volver. Vengo a un gran equipo, un gran vestuario porque me han recibido de la mejor manera. Me siento feliz por el triunfo y de volver. El equipo venía jugando bien igual. Lamentablemente, Cantero se lesiona y me tocó entrar en el mismo ritmo que estaba en el equipo. Los compañeros me ayudaron mucho. No tenía pensado entrar tan rápido, pero hay que estar preparado", declaró Sergio Peña para DSports.

(VIDEO: DSports)

Sergio Peña cumplió su sueño de jugar con Paolo Guerrero

Si bien compartieron camerino y campo con la selección peruana, Sergio Peña tenía la convicción de cumplir su sueño de estar al lado de Paolo Guerrero con Alianza Lima. El volante pudo vivir esa experiencia en Matute, por lo que está feliz de volver al elenco de sus amores.

"Un sueño que tenía pendiente era jugar con Paolo Guerrero en Alianza. nuestra familia estará super orgullosa. Él es mi ídolo en el fútbol así que súper contento por eso", agregó.

Alianza Lima jugará el partido de vuelta en Brasil

Se sabe que Alianza Lima debe viajar a Brasil en busca de la clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana, por lo que Sergio Peña aclara que deben afrontarlo con total seriedad y hacer una versión similar a lo mostrado en Matute.

"Va a ser un partido complicado y prepararnos de la mejor manera. Seguir siendo humildes y jugar como lo hicimos hoy. Con mucha seriedad en este partido. Venía a ser un refuerzo y para ser un refuerzo tenía que adaptarme rápido. Venía siguiendo los partidos de Alianza desde que salí del Perú", manifestó.