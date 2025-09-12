Alianza Lima sorprendió con drástica decisión sobre el futuro de Paolo Guerrero y Hernán Barcos

Alianza Lima viene atravesando una temporada de ensueño clasificando a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 y sigue en la pelea por el Torneo Clausura de la Liga 1. Los blanquiazules tienen como a sus grandes figuras a Paolo Guerrero y Hernán Barcos, quienes han respondido con goles. En ese contexto, se conoció que la directiva tomó una firme decisión sobre la continuidad de los delanteros.

Alianza Lima definió el futuro de Paolo Guerrero y Hernán Barcos

Ambos delanteros han sido piezas esenciales en el esquema de Néstor Gorosito a lo largo de la temporada. Sin embargo, ambos ya son veteranos delanteros y están demostrando sus últimas pinceladas en el fútbol profesional. Por ello, la directiva tomó una contundente decisión con respecto al futuro de los delanteros.

Según pudo conocer LÍBERO, la directiva de Alianza Lima tomó la firme decisión de renovar el contrato de ambos delanteros con mira a la siguiente temporada de la Liga 1. Las partes ya están trabajando para poder concretar un acuerdo.

Paolo Guerrero y Hernán Barcos renovarán con Alianza Lima. Foto: Líbero

De esta forma, ambos delanteros seguirán siendo figuras en la escuadra blanquiazul por lo menos una temporada más y poder continuar regalando alegrías a los hinchas en la pelea por aumentar el palmarés del club.

Números de Paolo Guerrero y Hernán Barcos en Alianza Lima

Paolo Guerrero y Hernán Barcos son los dos máximos referentes del plantel de Alianza Lima en la actualidad, pues ambos han sido piezas esenciales a lo largo de la temporada, destacando por sus goles. El 'Depredador' ha disputado 26 partidos con los blanquiazules y ha conseguido 10 anotaciones.

Por su parte, el 'Pirata' lleva un registro más amplio que el de Guerrero, habiendo logrado 12 anotaciones y 4 asistencias. De esta forma, se consolida como el jugador más desequilibrante del equipo y el máximo goleador.