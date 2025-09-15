'Papa blanquiazul': León XIV lució camiseta de Alianza Lima previo partido con U de Chile

Alianza Lima ya se alista para su enfrentamiento ante la U de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, en un duelo donde los blanquiazules buscarán imponerse para obtener una ventaja en la llave. En la previa de este compromiso, se conoció que el club 'íntimo' recibió un apoyo muy especial, luego de que el papa León XVI posara con la camiseta blanquiazul.

Papa León XIV posó con la camiseta de Alianza Lima

Resulta que, el exportero blanquiazul George Forsyth visitó la Ciudad del Vaticano y tuvo la oportunidad de reunirse con el sumo pontífice. Durante este encuentro, el exguardameta no desaprovechó la ocasión y le obsequió, por su cumpleaños, una camiseta de Alianza Lima personalizada con el nombre de León y el dorsal número 14, en referencia a su nombre oficial.

La noticia no tardó en hacerse viral en redes sociales, generando gran debate entre los hinchas que buscaban confirmar cuál era el verdadero equipo del sumo pontífice. Con este gesto, se alimentarían los rumores de que León XIV es simpatizante del cuadro blanquiazul.

Papa León XIV posó con la camiseta de Alianza Lima. Foto: George Forsyth-Instagram.

"¡Orgullosamente peruano! Gracias, Papa León XIV, por la alegría de compartir contigo en la semana de tu cumpleaños. Así como recibiste con cariño la camiseta blanquiazul grabada con tu nombre, tú escribiste en nuestros corazones el amor a Dios. ¡Sabes que el pueblo peruano caminará siempre contigo porque nuestra ALIANZA es eterna!", escribió Forsyth en su cuenta de Instagram.

Esta noticia llega en medio de la gran expectativa que se vive en tienda 'íntima' por la cercanía del duelo ante la U de Chile, un partido con sabor a revancha tras la eliminación sufrida hace 15 años en la Copa Libertadores.

Alianza Lima vs U de Chile: fecha y hora del partdio

El enfrentamiento entre Alianza Lima vs U de Chile está programado para disputarse este jueves 18 de septiembre a las 7:30 p.m. (hora peruana). Este duelo se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute, y será transmitido por ESPN para toda Latinoamérica.