Pedro Aquino dejó contundente opinión sobre Burlamaqui y quién debe ser titular en Alianza Lima

Alianza Lima busca seguir haciendo historia a nivel internacional de la mano de su entrenador Néstor Gorosito y sus refuerzos que llegaron para sumar. Pedro Aquino es uno de ellos y no dudó en referirse al presente del plantel, además de la disputa por la titularidad con Alessandro Burlamaqui.

Cabe mencionar que ambos futbolistas llegaron en la segunda parte de temporada para aportar su juego en el equipo, buscando el título del Torneo Clausura 2025 y llegar lejos en la Copa Sudamericana, lo que genera un dolor de cabeza para el ‘Pipo’ sobre quién debería ser el titular en su esquema.

¿Qué dijo Pedro Aquino sobre su juego con Alessandro Burlamaqui?

En conversación con Ovación, la ‘Roca’ resaltó la preparación de ambos, por ello, considera que cualquiera de los dos puede ser el que arranque en Coquimbo donde se jugará la vuelta de los cuartos de final de la 'Suda' ante la Universidad de Chile: “Estamos preparados los dos para afrontar este partido. Al que le toque lo va a hacer de la mejor manera”.

(Video: Ovación)

Asimismo, el exfutbolista del Santos Laguna se refirió a su primer gol que marcó ante Comerciantes Unidos por la fecha 10 del Torneo Clausura en Matute, por lo que destacó su progreso desde que volvió a la Liga 1.

“Feliz, contento. Vengo trabajando, haciendo las cosas bien. Siento que sigo dando un poquito más de mí y espero poder estar al 100%”, indicó tras su arribo a Chile donde se llevará a cabo la revancha del partido de ida.

Canal confirmado para ver partido U de Chile vs Alianza Lima

El partido de vuelta entre U de Chile vs Alianza Lima en Coquimbo será por la señal en vivo de DIRECTV, en el canal 610 y 1610 HD. De igual manera, tienes la opción vía streaming para verlo GRATIS por DGO (anteriormente DirecTV GO) a través de tu teléfono móvil, PC y/o SmarTV.