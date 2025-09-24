- Hoy:
Pedro García reveló inédita 'bronca' de Lanús con integrante de Alianza Lima: "Se la tiene jurada"
Alianza Lima podría ser rival de Lanús en la semifinal de Sudamericana, por lo que Pedro García contó inédita anécdota del club argentino contra un integrante blanquiazul.
Lanús logró su clasificación a la semifinal de la Copa Sudamericana tras eliminar a Fluminense en el Maracaná. Ante ello, aguarda rival para esta emocionante llave internacionalk, el cual saldrá del ganador entre Alianza Lima y U de Chile. En medio de ello, se conoció de un tenso cruce de un integrante blanquiazul con el conjunto 'Granate'.
El periodista Pedro García reveló en el programa "Vamos al VAR" que Lanús tiene "bronca" con uno de los integrantes de Alianza Lima como los es Néstor Gorosito. Hace una década aproximadamente, el popular 'Pipo' dejó una polémica frase que desató la furia de los hinchas del 'Granate'.
Y es que indicó que en la región origen de Lanús (Sur de Buenos Aires) hay un mayor porcentaje de hinchas del club rival, Banfield. Para el 'Granate', fue un golpe duro para los aficionados, quienes no perdonaron estas palabras del ahora DT de Alianza Lima. Ahora, se aguarda ver la definición de los 'íntimos' y el 'Romántico Viajero', en el que podría tener un cruce de alta tensión.
"¿Sabes qué bronca tiene Lanús con quién? A Néstor Gorosito. Lanús es del sur de Buenos Aires, rival con Banfield. Gorosito parece predestinado para ciertas cosas, hace una década dijo en Argentina 'Ah, el 70% de la gente del sur es de Banfield'. Entonces la gente de Lanús se la tiene jurada a Gorosito. Me encanta porque en caso Alianza Lima pase, Gorosito tiene cintura para torear ciertas cosas mediáticas", manifestó.
Alianza Lima vs U de Chile por Copa Sudamericana: fecha, día, hora y canal
Alianza Lima visita Coquimbo para verse cara a cara ante U de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Dicho encuentro se disputa este jueves 25 de septiembre a partir de las 19:30 hora peruana (18:30 hora chilena) con la transmisión de DIRECTV.
